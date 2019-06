Weg met papieren bundels, haal de laptops en tablets maar boven: gemeenteraad van Maarkedal gaat digitaal Lieke D'hondt

14 juni 2019

15u22 2 Maarkedal De gemeenteraad van Maarkedal maakt komaf met de dikke pakken papier en ellenlange pagina’s aan rekeningen en budgetten. De vergaderingen gaan dankzij een nieuwe software helemaal digitaal, gemeenteraadsleden kunnen een tablet of laptop meebrengen naar de vergaderingen.

De software maakt het voor het schepencollege en de gemeenteraadsleden mogelijk om van thuis uit onder meer de agenda van de gemeenteraad en alle achtergrondinformatie te raadplegen. “Het is een belangrijke stap in het verminderen van een enorme hoeveelheid papier die we jaarlijks verbruiken in de gemeente”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Steve De Boever (N-VA). “We willen zelf ons steentje bijdragen aan het klimaat door minder papier te gebruiken. We werken ecologischer en sparen een hoop voorbereidend werk uit voor het secretariaat. Geen dikke papierbundels met honderden pagina’s rekeningen en budgetten meer, voortaan is alles digitaal vlot raadpleegbaar.”

Nieuwe manier van werken

Het papierloos vergaderen moet het ook voor de gemeenteraadsleden makkelijker maken om hun dossiers op te volgen. Zo kunnen ze de dossiers thuis raadplegen en hoeven ze geen afspraak meer te maken in het gemeentehuis. Raadsleden kunnen hun opmerkingen ook digitaal delen met de eigen partijraadsleden en ze kunnen alle gewenste informatie live opvragen tijdens de gemeenteraad en meteen inzetten in het debat.