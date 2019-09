Vrijwilligers verzamelen tientallen zakken zwerfvuil in Maarkedal Lieke D'hondt

22 september 2019

17u15 0 Maarkedal Vrijwilligers hebben in Maarkedal de straten opgeruimd. Met vereende krachten hebben ze heel wat zwerfvuil verzameld. Onder meer aan het gemeentehuis in Etikhove is de buit te zien. Tientallen zakken met restafval, PMD en grotere stukken afval zijn daar verzameld in afwachting van de verwerking.

De actie kadert in World Cleanup Day, een wereldwijd initiatief dat zijn oorsprong heeft in Estland. Voor het tweede jaar op rij ruimen vrijwilligers over de hele wereld het afval op in hun buurt. De organisatoren willen met de actie niet alleen het zwerfvuil opruimen, ze willen ook anderen sensibiliseren om geen afval op straat achter te laten.