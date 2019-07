Vrachtwagenbestuurder tikt geparkeerde vrachtwagen aan en verliest controle: drie gevels beschadigd en twee auto’s voor de schroothoop Lieke D'hondt

16 juli 2019

17u00 0 Maarkedal De bewoners van enkele huizen aan de N60 ter hoogte van de Letterstraat in Maarkedal zijn maandagochtend opgeschrikt door een vrachtwagen die hun huizen heeft geramd. Ook twee auto’s werden geraakt, die zijn niet meer te redden.

“Iets na vijf uur dertig ’s morgens hoorde ik een luide knal”, vertelt Pascal Verpoort. “Ik was meteen klaarwakker. Ik dacht dat er iets ontploft was en dat het huis van de buurvrouw aan het instorten was.” In realiteit is het een vrachtwagen die tegen het huis van Pascal is gebotst. “Hij heeft eerst een geparkeerde vrachtwagen geraakt wat verderop in de straat”, vertelt buurvrouw Annelies Vermeulen. “Vervolgens heeft de bestuurder de controle over het stuur verloren en is hij tegen mijn geparkeerde wagen gereden. De vrachtwagen heeft ook mijn gevel geraakt, om vervolgens de auto van mijn buurvrouw Miranda weg te katapulteren en ook haar gevel te beschadigen. Uiteindelijk is de vrachtwagen in schaar tot stilstand gekomen bij Pascal.”

De bestuurder kwam er vanaf met lichte verwondingen aan zijn hoofd en hand. Daar zijn de buurtbewoners blij om, al waren ze toch onder de indruk van het voorval. “Ik ben erg geschrokken”, vertelt Miranda Verschueren terwijl ze naar de schade aan haar gevel kijkt. “Toen iedereen maandag weg was, heb ik even moeten bekomen.”

Niet te snel

De twee wagens van de buurtbewoonsters zijn klaar voor de schroothoop, de schade aan de woningen bestaat uit enkele gaten in de gevels, een beschadigde vensterbank en raam, een kapotte regenpijp en wrijfschade. De brandweer kwam maandag ter plaatse en heeft de stabiliteit van de woningen gecontroleerd, maar stutten was niet nodig. “Het bedrijf waar de truckchauffeur voor werkt, heeft ons ondertussen gecontacteerd om zich te excuseren. Dat appreciëren we wel”, vertelt Pascal. “We weten ook dat de tankwagen leeg was en dat de chauffeur niet te snel reed. Hoe het komt dat hij tegen die geparkeerde vrachtwagen is gebotst, weten we niet. Wellicht door een onoplettendheid.”