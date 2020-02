Vormingplus en de bibliotheek van Maarkedal leren je omgaan met stress en burn-out Lieke D'hondt

05 februari 2020

11u26 0 Maarkedal De bibliotheek van Maarkedal en Vormingplus organiseren samen een infoavond over burn-out en stress.

Myriam Deroo is coach en gespecialiseerd in stress, burn-out en veerkracht en zal meer vertellen over wat een burn-out is, hoe je de signalen kan herkennen en wat de impact ervan is op je lichaam, hersenen en mentale balans. Ze zal ook concrete tips geven om met stress en burn-out om te gaan. Iedereen is welkom op de infoavond in het administratief centrum van Maarkedal op donderdag 20 februari van 20 tot 21.30 uur. Inschrijven is gratis en kan via www.vormingplus-vlad.be/burn-out-en-stress-0.