Verkeersmaatregelen voor Sint-Michielsruiterommegang in Nukerke Lieke D'hondt

15 juli 2019

10u38 6 Maarkedal De Sint-Michielsruiterommegang trekt op zondag 21 juli door de straten van Nukerke. Het is één van de vier traditionele ruiterommegangen die Maarkedal rijk is.

De ruiters en hun paarden worden eerst gezegend en trekken vervolgens door het dorp. De ommegang brengt enkele tijdelijke verkeersmaatregelen met zich mee. Zo mag er zondag tussen 12 en 18 uur niet geparkeerd worden op het Nukerkeplein, in de Nukerkestraat vanaf huisnummer 10, in de Boelaardstraat, Glorieuxstraat en de Eglantierstraat. Er zullen ook omleidingen zijn via de Oude Heerweg, de Pontstraat en de Zakstraat.