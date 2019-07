Verkeersmaatregelen voor Sint-Donatus ruiterommegang Lieke D'hondt

05 juli 2019

De Sint-Donatus ruiterommegang trekt op zondag 14 juli opnieuw door de straten in Etikhove. De traditionele ommegang kan voor het verkeer hinder veroorzaken. Daarom mag er zondag tussen 13 en 18.30 niet geparkeerd worden in de Onderbossenaarstraat, de Poststraat, Etikhovestraat, op het Etikhoveplein en in de Nederholbeekstraat tot aan het kruispunt met de Onderbossenaarstraat. Deze straten worden ook volledig afgesloten voor het verkeer, maar er worden wel omleidingen voorzien.