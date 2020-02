Ultieme reddingspoging voor beschadigde bomen in natuurgebiedje: “Als we niets doen zijn ze zeker verloren”

Maarkedal

Er is toch nog hoop voor de bomen in het natuurgebied Waerdebroecken tussen Markette en Ten Houtte in Schorisse (Maarkedal). Boomexperten gaan proberen de twee geringde eiken te genezen met jonge enten. “Als het lukt, maken we een krachtig statement naar de dader”, zegt eigenaar Eric Desmaele.