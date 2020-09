Uitkijkpunt aan Bosgat krijgt make-over Lieke D'hondt

02 september 2020

17u35 0 Maarkedal Het uitkijkpunt aan Bosgat in Schorisse (Maarkedal) krijgt een make-over. Er komt op die manier ook een einde aan het jarenlange getouwtrek over de bestemming van de bouwgrond aan het Bosgat, want de gemeente draagt de grond in één beweging over aan het Agentschap Natuur & Bos.

De gemeente Maarkedal laat in samenwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen een gloednieuw uitkijkpunt optrekken aan het Bosgat in Schorisse. Over twee weken gaan de werken van start om er een parking, picknickplaatsen, meer groen en een nieuwe uitkijkplatform op te trekken. “Door de herinrichting van de uitkijkpost creëren we weer een stukje Maarkedal om trots op te zijn. We zetten in de verf waar we ondertussen in binnen- en buitenland om bekend staan: prachtige vergezichten op onze akkers, bossen en erfgoed”, zegt schepen van Toerisme Isabel Van Quickelberghe (N-VA). De gemeente wil met de herinrichting van het uitkijkpunt Bosgat het panoramisch uitzicht herwaarderen. Dat zicht dreigde jaren geleden te verdwijnen, toen het toenmalige gemeentebestuur plannen had om de bouwgrond aan Bosgat te verkopen. “Het perceel net onder het uitkijkpunt is al jaren in handen van het OCMW van Maarkedal. In 2003 had het toenmalig bestuur plannen om dit perceel als bouwgrond te verkopen, waardoor het panoramische uitzicht zou verdwijnen. Daar kwam terecht heel wat protest tegen, waardoor de plannen werden afgeblazen”, verduidelijkt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “De huidige bestuursploeg kiest ervoor om het beheer van het perceel over te dragen aan het Agentschap Natuur en Bos. Het sluit mooi aan bij het 200 hectare groot Bos Ter rijst en zo kunnen we ook in de toekomst blijven genieten van dit prachtige uitzicht vanop Bosgat.”

Meer toeristen

Schepen van Toerisme Isabel Van Quickelberghe hoopt dat de vernieuwing van het uitkijkpunt extra toeristen kan aantrekken. “Heel wat mensen hebben Maarkedal tijdens de coronacrisis ontdekt of herontdekt. Dit biedt kansen om ook na corona toeristen te overtuigen om naar de Vlaamse Ardennen te komen, wat broodnodig zal zijn om onze lokale horeca te steunen. De Maarkedaller krijgt opnieuw een extra plekje om vol trots aan familie en vrienden te laten zien tijdens zijn of haar volgende wandel- of fietstocht. De werken, inclusief de aanplant, zullen helemaal afgerond zijn tegen het voorjaar.”