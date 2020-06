Uitbaters Proxy Delhaize verwennen personeel met lederwaren Lieke D'hondt

10 juni 2020

14u29 1 Maarkedal Zaakvoerders van Proxy Delhaize in Maarkedal Kris De Riemaeker en Filip De Brauwer zijn trots op hun werknemers. Ook in moeilijke coronatijden stonden ze paraat om de klanten op een vlotte en veilige manier te helpen. Dat verdient een bijzonder cadeau.

“De voorbije weken hebben onze medewerkers ervoor gezorgd dat alle producten tijdig in de rekken lagen en dat onze klanten op een snelle, maar vooral veilige manier werden geholpen”, zegt zaakvoerster Kris. “Om hen te bedanken mochten ze allemaal een handtas en portefeuille kiezen bij Caroline Lederwaren in Maarke. We hebben er een leuke avondshopping van gemaakt en we hebben achteraf nog iets gedronken en gegeten, in onze bubbel van tien.”