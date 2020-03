Uitbater Proxy Delhaize bedankt personeel met geschenkmanden Lieke D'hondt en Ronny De Coster

30 maart 2020

13u58 0 Maarkedal Het personeel van de Proxy Delhaize in Maarkedal werkt tijdens deze coronacrisis verder in moeilijke omstandigheden. Uitbater Filip De Brauwer bedankt zijn werknemers nu met geschenkmanden ter waarde van 110 euro. “Ze doen keihard hun best, ook al is het niet makkelijk.”

Sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land draaien de supermarkten op volle toeren. Voor het personeel is het niet altijd makkelijk om in de zware en onzekere omstandigheden te werken. Omdat ze dat wel met veel overgave doen, heeft Filip De Brauwer, uitbater dan de Proxy Delhaize in Maarkedal, beslist om het personeel van zijn winkel in de kijker te zetten. Ze kregen allemaal een geschenkmand ter waarde van 110 euro. “Het personeel doet nu al twee weken keihard haar best en dat verdient een beloning”, vertelt De Brauwer. “Ze zijn er heel blij mee en ook de klanten vinden het leuk. Zij moedigen het personeel aan met positieve commentaren. Dat doet deugd, want door de coronacrisis moet iedereen hier een tandje bijsteken. De extra maatregelen maken het er ook niet makkelijker op, zeker omdat we merken dat sommige klanten zich er niets van aantrekken. Daardoor duurt het vaak nog langer om bijvoorbeeld de rekken aan te vullen. We hebben wel alles in huis om onze werknemers te beschermen, maar toch is het opletten om niet zelf ziek te worden.”

Om het personeel en bij uitbreiding iedereen die tijdens de crisis aan de slag blijft een hart onder de riem te steken, prijkt aan de Delhaize in Maarkedal ook een groot spandoek met een knuffelbeer.