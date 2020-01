Twee mannen gewond bij zwaar verkeersongeval op N60 in Nukerke Ronny De Coster

18 januari 2020

08u10 0 Maarkedal Op de Rijksweg (gewestweg N60) in Nukerke is zaterdagochtend rond 7 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Twee mensen raakten gewond.

De auto reed in de richting Ronse toen de chauffeur rechts van de weg af week. De wagen botste eerst tegen een bakstenen duiker, maakte daarna een tuimeling en kwam uiteindelijk tegen een tweede duiker terecht. De chauffeur en zijn passagier zijn naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse gebracht. Ze verkeerden niet in levensgevaar. De twee mannen uit Ronse waren op de terugweg van hun werk.

Als gevolg van het ongeval hebben politie en brandweer één rijstrook in de richting Ronse afgesloten.