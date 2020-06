Twee maanden rijverbod voor onverzekerde wagen aan de voordeur LDO

24 juni 2020

15u57 1 Maarkedal Een 24-jarige man uit Nukerke (Maarkedal) moet zijn rijbewijs twee maanden inleveren en een boete van 900 euro betalen. De wijkagent merkte namelijk op dat zijn auto niet verzekerd was.

De man dacht dat hij zijn auto netjes op privéterrein had geparkeerd, maar eigenlijk stond de wagen op het publieke domein. “Ik ging ervan uit dat de auto in mijn voortuin stond, want de gemeente onderhoudt dat stukje niet”, verklaart de man in de politierechtbank. Toch blijkt het om een openbare plaats te gaan en ook stilstaande voertuigen moeten daar verzekerd zijn. Omdat de 24-jarige man zich in het verleden ook al schuldig heeft gemaakt aan rijden zonder verzekering, legt de politierechter hem twee maanden rijverbod en een boete van 900 euro op.