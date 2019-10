Trek je wandelschoenen aan op de Dag van de Trage Weg Lieke D'hondt

17 oktober 2019

15u45 0 Maarkedal In het kader van de Dag van de Trage Weg heeft de dienst Vrije Tijd van Maarkedal drie wandelingen langs trage wegen uitgestippeld. Goed voor 5, 8 of 12 kilometer wandelplezier.

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober zijn dit jaar de Dagen van de Trage Weg. Ideaal om je wandelschoenen aan te trekken en op verkenning te gaan. In Maarkedal starten de wandelroutes aan Zorgresidentie Pura in de Arthur Odevaertstraat 5. Het zijn vrije wandelingen, dus starten kan op elk moment van de dag. De routefolder kan je tussen 10 en 18 uur ophalen bij Pura of downloaden van de website van de gemeente Maarkedal.