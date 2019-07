Techniekacademie nu ook voor kinderen uit derde en vierde leerjaar Lieke D'hondt

15 juli 2019

11u05 0 Maarkedal Na enkele succesvolle edities van de Techniekacademie voor jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar, zal Maarkedal volgend najaar ook een Junior Techniekacademie aanbieden.

Jongens en meisjes uit het derde en vierde leerjaar kunnen dan aan de hand van tien workshops proeven van techniek. De inschrijvingen voor de Academie starten op 14 september via www.techniekacademie-maarkedal.be. Er komt in 2020 ook een nieuwe editie van de Tiener Techniekacademie voor jongeren in het vijfde en zesde leerjaar. Dat bestaat uit elf workshops en een bedrijfsbezoek.

Meer info op de website van de gemeente Maarkedal.