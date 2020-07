Straks niet enkel voetbal aan Kortekeer: Maarkedal krijgt subsidie voor sportpark Lieke D'hondt

07 juli 2020

10u04 0 Maarkedal De gemeente Maarkedal ontvangt een subsidie van de Vlaamse overheid ter waarde van 384.615 euro voor de centralisatie van het voetbal in de gemeente. Het voetbaldossier breidt bovendien uit: op de site aan de Kortekeer zullen ook padelpleinen, een sportzaal en Finse piste aanwezig zijn.

De plannen voor het nieuwe sportpark van Maarkedal krijgen stilaan vorm. De werkgroep die de centralisatie van het voetbal voorbereidt heeft in overleg met het gemeentebestuur met succes een dossier ingediend om subsidies te krijgen. “Het ontwerp heeft betrekking op het bestaande recreatiegebied aan de Kortekeer”, legt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld) uit. “We hebben daar ook een extra stuk grond aangekocht, maar daar moet eerst een ruimtelijk uitvoeringsplan voor opgemaakt worden. Dat zal ruim twee jaar duren en zo lang willen we niet wachten. Daarom beginnen we met ons ontwerp in het recreatiegebied en kunnen we later nog uitbreiden.”

Opvallend is dat de plannen niet alleen spreken over twee voetbalvelden en een kantine, maar ook andere sporten. “We zijn inderdaad geëvolueerd naar een sportproject. Er zullen pleintjes voor padel komen, een zaal waar sporten zoals yoga en spinning gedaan kunnen worden en we willen een Finse piste aanleggen. We focussen ons op sportinfrastructuur die we niet aan de Maalzaak kunnen aanleggen. Zo doen we onszelf geen concurrentie aan. In de Maalzaakstraat is het bovendien moeilijk om bijvoorbeeld een Finse piste te realiseren aangezien we daar met landbouwgebied zitten.”

Met de subsidies op zak kunnen de werkgroep en de gemeente blijven werken aan de realisatie van het sportpark.