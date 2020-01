Stamboom samenstellen of familiegeschiedenis in kaart brengen: Familiekunde Vlaanderen helpt je op weg Lieke D'hondt

23 januari 2020

16u50 1 Maarkedal Familiekunde Vlaanderen zet het documentatiecentrum in het administratief centrum van Maarkedal op zondag 26 januari open voor iedereen die genealogisch advies wil, opzoekingen wil doen voor een stamboom of een familiegeschiedenis wil samenstellen.

Het documentatiecentrum beschikt over uitgebreide collecties met onder andere parochieregisters, gezinssamenstellingen, microfilms, landkaarten en doodsbrieven. Het documentatiecentrum is gevestigd in de kelderverdieping van het administratief centrum in Etikhove en is toegankelijk via de zij-ingang. Het centrum is open van 9 tot 11.30 uur.