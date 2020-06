Sportievelingen zamelen al lopend, wandelend en fietsend 11.000 euro in voor natuurgebied Burreken Lieke D'hondt

30 juni 2020

13u22 0 Maarkedal Tien sportievelingen hebben 11.000 euro ingezameld voor natuurgebied Burreken in Maarkedal, Horebeke en Brakel. Met dat bedrag kan Natuurpunt kern Rondom Burreken een perceel aan de Kortenberg in Maarkedal aankopen om het natuurgebied uit te breiden.

Afgelopen weekend hebben de sportievelingen met een groen hart gewandeld en gefietst tijdens Expeditie Natuurpunt. Twee loopsters haalden samen 2.000 euro op en hebben 440 kilometer gelopen, twee wandel- en fietsteams zamelden met de verkoop van groenteplantjes, biologische wijn en kaas 9.000 euro in voor hun tochten. Ludo Vanderlinden van team Nothing But Flowers liet zich door vrienden en familie sponsoren. “Omdat ik met pensioen ga, hebben veel collega’s en vrienden de afgelopen maanden gevraagd waarmee ze mij een plezier konden doen. Ik wist dus meteen wat ik kon voorstellen.” Jos Gyssels, voorzitter van Natuurpunt kern Rondom Burreken is blij met de giften van de sporters. “Dankzij de inzet van al deze mensen kan Natuurpunt bijkomende percelen verwerven. We proberen op die manier vooral deelgebieden te verbinden zodat we een aaneengesloten gebied ontwikkelen. Zo kunnen we zeldzame dieren als de vuursalamander en eikelmuis meer leefruimte geven. Dat kan de kleine, vaak versnipperde populaties alleen maar ten goede komen.”