Smullen op dessertwandeling van Landelijke Gilde Maarkedal Lieke D'hondt

21 augustus 2019

15u19 0 Maarkedal De Landelijke Gilde van Maarkedal organiseert op 1 september een hoevewandeltocht en dessertwandeling.

“De wandeling is ongeveer 7,5 kilometer lang en gaat langs rustige landwegen en enkele onverharde veldwegen”, laten de organistoren weten. “Op de startplaats en onderweg kunnen de deelnemers proeven van verschillende desserten. Er staan onder andere fruitbrochettes, ijsjes, taart, pudding en drankjes op het menu.” De route is mits een kleine inspanning toegankelijk voor kinderwagens, maar niet voor rolstoelgebruikers.

De wandelaars vertrekken tussen 13 en 16 uur op de hoeve van Wouter Vanderdonckt in de Wafelstraat 5 in Horebeke. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan nog tot 28 augustus door het bedrag van 10 euro over te schrijven op rekeningnummer BE67 7370 3826 1287 met vermelding Hoevewandeltocht en het aantal personen. Kinderen tot en met 12 jaar betalen 8 euro.