Sluikstorters riskeren zware boetes in Maarkedal: gemeente geeft toestemming om meer camera’s in te zetten Lieke D'hondt

30 september 2020

11u29 0 Maarkedal Afvalintercommunale IVLA mag ook in Maarkedal camera’s inzetten om sluikstorters te betrappen. De camera’s zullen om beurt opgesteld worden in verschillende gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Wie betrapt wordt, moet een GAS-boete betalen. “In Maarkedal kan de straf oplopen tot een boete van ruim 500 euro.”

Zwerfvuil en sluikstorten zijn één van de grootste ergernissen van Maarkedallers. De gemeente zet al één camera in om vervuilers te betrappen, maar daar komen nu via IVLA nog camera’s bij. “Het is vaak moeilijk om sluikstorters te betrappen, maar met de camera die we nu al inzetten hebben we al een paar keer succes gehad”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Binnenkort kunnen we meer camera’s inzetten en hopelijk ook een afschrikeffect creëren.” De camera’s zullen opgesteld worden op plekken waar de gemeente vaak zwerfvuil aantreft. Twee medewerkers van IVLA zullen de beelden bekijken en de identiteit van de vervuiler trachten te achterhalen. Als dat lukt, krijgt de vervuiler een GAS-boete. “Die kan oplopen tot 350 euro en bovendien schrijven we als gemeente ook een retributie uit voor het werk dat onze diensten moeten leveren om het zwerfvuil op te ruimen. Dat bedrag kan snel oplopen, waardoor de totale boete voor sluikstorten in Maarkedal ruim 500 euro kan bedragen”, waarschuwt Nachtergaele.