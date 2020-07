Shamrock landhuis wordt decor voor nieuwe Business Academy Lieke D'hondt

22 juli 2020

11u47 0 Maarkedal Het Zottegemse bedrijf Ecompass opent in Louise-Marie op de grens tussen Maarkedal en Ronse een nieuwe Business Academy. In het Shamrock landhuis uit 1928 zal het bedrijf opleidingen geven met als doel de kloof tussen mens en technologie te overbruggen.

“Bijna elk bedrijf is op de een of andere manier digitaal aan het transformeren”, zegt CEO van de Ecompass Business Academy Kathleen Faut. “Het is dus noodzakelijk om innovatieve technologieën en geavanceerde oplossingen te integreren. Organisaties moeten zich richten op het herscholen en herpositioneren van medewerkers om comfortabel te passen in deze nieuwe omgeving zodat de technologische ontwikkelingen volledig kunnen floreren tot een drijfveer voor het bedrijfsleven.”

In de Business Academy kunnen werknemers en bedrijfsleiders professionele opleidingen volgen die zich richten op verschillende onderwerpen zoals virtual reality, artificiële intelligentie, creatief out-of-the-box denken, stress management en burn-out detectie. Er zijn ook studio’s aanwezig waar bedrijven online cursussen of webinars kunnen opnemen.

Kinderen en jongeren

De Ecompass Business Academy zal zich niet enkel op bedrijven richten. Ook kinderen en jongeren tussen 10 en 20 jaar kunnen er terecht. In de Junior Academy leren zij tijdens zomerklassen over digitale bedrijfsvaardigheden en cyberveiligheid.

Ook wie houdt van Engelse manoirs en tuinen kan terecht in het landhuis. Tuinarchitect en leraar Wim Vidts geeft er rondleidingen in augustus, september en oktober. Wie een ticket boekt kan daarna ook genieten van een picknick of een ontbijt. Wie graag de handen uit de mouwen steekt, kan op verschillende data ook een workshop bloemschikken volgen.

Meer info daarover vind je op de website.