Seniorenadviesraad huldigt 65-jarigen in Maarkedal Lieke D'hondt

23 november 2019

14u00 1 Maarkedal De seniorenadviesraad heeft alle 65-jarigen uitgenodigd voor een huldiging in het gemeentehuis van Maarkedal. De aanwezigen kregen er van voorzitter Herman Baecke meer uitleg over wat de seniorenadviesraad kan betekenen voor de senioren in de gemeente.

“We merken dat weinig mensen weten wat de seniorenadviesraad precies doet, dus we vinden het belangrijk om dat uit te leggen”, vertelt Herman Baecke. “De seniorenadvies raad doet namelijk meer dan af en toe activiteiten zoals een seniorenshow of daguitstap te organiseren. We geven ook advies aan het college van burgemeester en schepenen om hen duidelijk te maken wat er beter kan voor senioren in Maarkedal. Dat kan gaan van praktische zaken zoals de aanpassing van een wandelpad of de plaatsing van een zitbank, maar ook zware zaken zoals eenzaamheid en verdoken armoede.”

De seniorenadviesraad is sinds kort ook bereikbaar via Facebook en seniorenadviesraad.maarkedal@telenet.be.