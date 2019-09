Sema organiseert gespreksavond over jongdementie en dementie Lieke D'hondt

27 september 2019

Sema Maarkedal organiseert vrijdag 4 oktober om 19 uur een gespreksavond over dementie en jongdementie. Neuroloog Anne Sieben van het AZ Jan Palfijn in Gent vertelt in woonzorgcentrum Haagwinde in Maarke-Kerkem over de problematiek van de ziekte. Deelname is gratis, maar inschrijven voor 2 oktober is wel gewenst. Dat kan via hermanbaecke@telenet.be of op het nummer 0476/42.35.51.