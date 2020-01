Sema organiseert eetfestijn om meisje (10 maanden) met zeldzame spierziekte te steunen Lieke D'hondt

23 januari 2020

12u36 1 Maarkedal Sema Maarkedal organiseert op zondag 26 januari een benefietactie om de vereniging Hartenkracht te ondersteunen. De opbrengst gaat naar een Maarkedals gezin waarvan het dochtertje van tien maanden aan een zeldzame spierziekte lijdt.

De Ziekte van Pompe tast de spieren van het meisje aan, waardoor de motorische ontwikkeling is vertraagd. Het kleine meisje volgt een therapie in het UZ Gent, maar een geneesmiddel bestaat momenteel niet. Mogelijk zal het gezin een dure gentherapie moeten bekostigen om de toestand van de baby zoveel mogelijk te verbeteren.

Gespreksavond

Om het gezin te steunen, organiseert Sema een spaghettifestijn in de parochiezaal van Louise-Marie. Op 28 februari organiseert de vereniging ook een gratis gespreksavond in het Marca om de ziekte onder de aandacht te brengen. Iedereen is die dag welkom vanaf 19 uur om te luisteren naar de arts die het meisje begeleidt.

Wie het meisje wil steunen kan een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer BE85 9731 4431 3806. Zelfstandigen kunnen voor hun donatie een attest verkrijgen. Meer informatie is te bekomen via contactpersoon Herman Baecke via hermanbaecke@telenet.be of op het nummer 0476/42.35.51.