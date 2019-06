Schuldenlast Maarkedal blijft onder Vlaams gemiddelde Lieke D'hondt

26 juni 2019

12u00 3 Maarkedal Maarkedal blijft een financieel gezonde gemeente. Dat blijkt bij de voorstelling van de jaarrekening van 2018. “Met slechts 58 euro schuld per inwoner scoren we beter dan het Vlaamse gemiddelde.”

Schepen van Financiën Filip Meirhaeghe (Open Vld) heeft de financiële toestand van Maarkedal uit de doeken gedaan tijdens de gemeenteraad. Daaruit blijkt dat de gemeente gezond is en er ruimte is om te investeren. “De schuldenlast bedraagt in totaal 364.766 euro, of 58 euro per inwoner. In andere, vergelijkbare gemeentes zien we cijfers die duidelijk hoger liggen tot 727 euro per persoon. Toch streven we er niet naar de schuld terug te dringen tot nul, want er liggen nog een aantal belangrijke dossiers op tafel waar we de nodige budgetten voor kunnen gebruiken. Zo zullen de rioleringswerken, de restauratie van enkele kasseiwegen en de verdere heraanleg van de N457 veel geld kosten. We nemen ons wel voor om de schuldenlast onder het Vlaams gemiddelde te houden.”