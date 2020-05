Scholen krijgen Oud Gemeentehuis en gemeenteplein ter beschikking bij heropstart Lieke D'hondt

07 mei 2020

09u53 1 Maarkedal Maarkedal stelt enkele gemeentelijke gebouwen ter beschikking van de scholen. Zij kunnen de extra ruimtes gebruiken om leerlingen in onder te brengen als de scholen opnieuw openen vanaf 15 en 18 mei. Het gaat onder meer om de kerken, parochiezalen en het Marca.

“Als het nodig is, mogen de scholen deze gemeentelijke gebouwen gebruiken”, vertelt schepen van Onderwijs Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “Tot op vandaag is dat nog niet nodig, maar basisschool Omer Wattez zal wel gebruik maken van het Oud Gemeentehuis in Schorisse als extra ruimte en de Vrije Basisschool van Etikhove krijgt het gemeenteplein ter beschikking als extra speelplaats. We stellen ook dranghekkens ter beschikking.”