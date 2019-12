Rusthuisbewoners krijgen bezoek van de Kerstman Lieke D'hondt

23 december 2019

17u52 6 Maarkedal De Kerstman heeft op uitnodiging van Open Vld, Jong Open Vld, Sema en de Liberale Vrouwen een bezoek gebracht aan woonzorgcentra De Samaritaan in Nukerke en Sint-Leonard in Louise-Marie. “Het is fijn om te zien hoe de mensen opfleuren als de Kerstman en zijn helpers de kamer binnenkomen.”

De bewoners van de rusthuizen in Nukerke en Louise-Marie kregen van de Kerstman een koek en pralines, maar vooral het bezoek deed duidelijk deugd. “Het is één van onze programmapunten om de vereenzaming in Maarkedal tegen te gaan”, zegt Open Vld-voorzitster Eveline Verstraete. “Met het bezoek van de Kerstman slagen we daar al een beetje in. Het is opvallend hoe blij de bewoners zijn als ze hem zien. Vooral de interactie met de kinderen die mee waren, is tof om te zien.”