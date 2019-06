Runners Maarkedal vieren jubileum met eerste loopwedstrijd voor het goede doel Lieke D'hondt

17 juni 2019

15u34 5 Maarkedal De Runners Maarkedal organiseren op zondag 29 september voor het eerst een eigen loopwedstrijd. “Een droom die we al lang wilden verwezenlijken en die we nu koppelen aan Kom op tegen Kanker.”

De Runners Maarkedal vieren dit jaar hun tiende verjaardag, hoog tijd dus om een eigen loopwedstrijd te organiseren. “Daar dromen we al lang van”, zegt voorzitter Pascal Tinel. “Het is er nog nooit van gekomen omdat er toch veel bij komt kijken, maar dit jaar is het zover. We kregen de vraag om iets te organiseren voor Kom op tegen Kanker, dus de opbrengst van onze loop schenken we integraal aan de organisatie.” De eerste Maarkedal Run vindt plaats op 29 september in Puttene. “We organiseren een kidsrun over verschillende korte afstanden en een massaloop waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit een afstand van 5, 10 of 15 kilometer.” De lopers van Runners Maarkedal hebben ondertussen het parcours al grondig verkend en goedgekeurd. Als alles goed gaat, zal de Maarkedal Run een jaarlijks evenement worden.

Meest regelmatige loper

De eerste Maarkedal Run maakt meteen deel uit van het Vlaamse Ardennen Criterium, dat op zoek gaat naar de meest regelmatige lopers van de Vlaamse Ardennen.

Meer info en inschrijven op www.maarkedalrun.be.