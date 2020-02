Renners beklimmen opnieuw Eikenberg tijdens Ronde van Vlaanderen Lieke D'hondt

07 februari 2020

17u49 2 Maarkedal De Eikenberg in Maarkedal maakt opnieuw onderdeel uit van de Ronde van Vlaanderen. De organisatoren laten Ladeuze dit jaar links liggen in het voordeel van de Eikenberg, die de derde helling in de wedstrijd wordt.

De helling in Maarkedal was jarenlang een vaste waarde in het parcours van Vlaanderens Mooiste, maar de laatste twee edities was er geen plaats meer voor. Dit jaar zullen de profrenners er op zondag 5 april de helling wel beklimmen. De Eikenberg is zelfs de enige nieuwkomer in het parcours van de Ronde.