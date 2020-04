Reddingspoging is gestart: boomexpert brengt jonge scheuten aan op gevandaliseerde bomen Lieke D'hondt

21 april 2020

13u28 3 Maarkedal De reddingsactie van de De reddingsactie van de zwaar beschadigde bomen in natuurgebied Waerdebroecken tussen Markette en Ten Houtte in Schorisse (Maarkedal) is nu echt gestart. De geringde bomen zijn behandeld met jonge scheuten van zomereiken die hopelijk de inkepingen kunnen overbruggen.

Begin februari ontdekte Eric Desmaele dat een vandaal zes bomen in zijn natuurgebied van ruim één hectare groot heeft toegetakeld. Twee honderdjarige bomen werden geringd, met een kettingzaag is onderaan de stam een insnede gemaakt. Die techniek wordt gebruikt om de sapstromen van de bomen te onderbreken en ze zo geleidelijk te doen sterven. Vier andere bomen kregen een verticale inkeping en gif ingespoten. “Voorlopig stellen deze vier bomen het goed. Er zijn nog geen tekenen dat ze aangetast zijn. Toch blijft het bang afwachten hoe de bomen de komende jaren zullen reageren op het gif”, vertelt Desmaele.

Hoop

De twee geringde bomen zouden zonder hulp wel ten dode opgeschreven zijn, maar ondertussen is een reddingsactie gestart. “Er kwam heel wat reactie op onze oproep naar scheuten en uiteindelijk vonden we bij boomexpert Jens Meuleman uit Zwalm voldoende juiste éénjarige scheuten van zomereik. Vorige week konden we de reddingsoperatie eindelijk uitvoeren”, vertelt Desmaele. “Patrick Heyerick van de firma Hoogstamboomgaard uit Kruishoutem kwam langs om de scheuten in de twee geringde bomen te plaatsen. Hij ging daarvoor eerst op zoek naar leven boven en onder de zaagsnede, om vervolgens de scheuten te plaatsen. Er is ook wondafdekmiddel ingestreken om uitdroging te voorkomen. Dankzij deze actie kunnen de suikers die de bladeren via fotosynthese aanmaken opnieuw doorstromen naar de wortels, waardoor de bomen hopelijk kunnen overleven.”

De scheuten zullen nu op regelmatige tijdstippen gecontroleerd en indien nodig vervangen worden. Er zijn ook wildcamera’s geplaatst in het bosje om nieuwe vandalenstreken te voorkomen. Het onderzoek van de politie en het Agentschap Natuur en Bos naar de vandaal is eveneens nog aan de gang.

