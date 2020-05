Recyclagepark werkt ook tijdens zomer met afsprakensysteem Lieke D'hondt

29 mei 2020

15u23 0

Het recyclagepark in Maarkedal zal nog zeker tot 31 augustus met een afsprakensysteem blijven werken. Dat werd ingevoerd bij de heropening op 7 april om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn in het recyclagepark. Het systeem loopt zo vlot dat de gemeente heeft beslist om het alvast tot 31 augustus te verlengen. Een afspraak maken kan nog steeds via www.ivla.mijnrecyclagepark.be.