Recyclagepark heropent op afspraak en met aangepaste openingsuren Lieke D'hondt

02 april 2020

09u51 0 Maarkedal Het recyclagepark van Maarkedal gaat op dinsdag 7 april opnieuw open. De gemeente heeft een regeling uitgewerkt om de bezoekers in de eerste dagen te kunnen spreiden. Zo zullen er aangepaste openingsuren zijn en zal er op afspraak gewerkt worden.

De gemeente heeft beslist om het recyclagepark van 7 tot en met 18 april met aangepaste uurregelingen open te doen. Inwoners kunnen er met hun afval terecht van dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en 12.30 tot 16 uur. Op zaterdag is het recyclagepark open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Wie langs wil komen, moet op voorhand een afspraak maken via de gemeentelijke website. Dat zal kunnen vanaf 4 april. Er zullen maximum vijf bezoekers tegelijk toegelaten worden, die er elk maximum 20 minuten mogen blijven. Wie in de wachtrij staat, moet in zijn wagen blijven zitten. Asbestafval zal tijdelijk niet afgeleverd kunnen worden en de andere maatregelen, zoals het behouden van voldoende afstand, blijven van kracht. Vanaf maandag 20 april zal het recyclagepark opnieuw open zijn volgens de normale openingsuren.