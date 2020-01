Populaire designwandelroute Z+ krijgt uitbreiding Lieke D'hondt

07 januari 2020

14u39 0 Maarkedal Maarkedal gaat het project Z+ de komende jaren verder uitbreiden. Momenteel is Z+ een wandelroute van twee lussen waar de wandelaars vijf unieke zitobjecten tegenkomen waar ze even kunnen rusten en genieten van het uitzicht. Omdat de designwandeling veel succes heeft, wil de gemeente ze uitbreiden.

Het gemeentebestuur van Maarkedal organiseerde met Z+ een wedstrijd voor vormgevers om een unieke rustplaats te ontwerpen in het Maarkedalse landschap. Vijf ontwerpers zagen hun inzending ondertussen al gerealiseerd. Zo kunnen wandelaars onder meer liggen op een tapijt van bakstenen aan de Donderij en zitten op een houten trap aan de Bossenaremolen.

“Het project heeft ons veel promotie opgeleverd, want we hebben er in veel magazines mee gestaan”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “We willen het nu uitbreiden met extra locaties en zitobjecten.” Eén locatie staat al vast: aan de Sint-Vincentiuskapel komen twee zitheuvels, een ontwerp dat al tijdens de vormgeverswedstrijd werd geselecteerd. Ook het ontwerp voor het plein van Kerkem krijgt voorrang bij de uitbreiding van het project Z+.