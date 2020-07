Peter Croonenberghs onthult verhaal achter Jan Van Eyck tripel in café In Den Arend Lieke D'hondt

13 juli 2020

14u55 0 Maarkedal De Brombeercompagnie organiseert op woensdag 15 juli een lezing met proeverij in café In Den Arend in Etikhove (Maarkedal). Op het menu staat de Jan Van Eyck tripel, het bier dat Peter Croonenberghs heeft gemaakt op basis van de 28 kruiden die op het Lam Gods staan afgebeeld.

“Tijdens de tasting vertel ik hoe de Jan Van Eyck tripel is ontstaan en wat het verhaal erachter is”, vertelt Peter Croonenberghs. “Er kunnen woensdagavond maximum dertig mensen komen luisteren en proeven. Omdat we met de coronamaatregelen niet willen riskeren dat er te veel volk langskomt, vragen we om vooraf te reserveren.” Een plaatsje bemachtigen doe je via www.breweducation.be.