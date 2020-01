Passagierster lichtgewond bij ongeval op N60 in Nukerke Ronny De Coster

04 januari 2020

17u12 0 Maarkedal Bij een ongeval rond halfvijf deze namiddag op de gewestweg N60 in Nukerke is een vrouw gewond geraakt.

De aanrijding is gebeurd ter hoogte van het kruispunt met de Pontstraat. De chauffeur van een auto met Nederlandse nummerplaat wou er van uit de Pontstraat links de Rijksweg oprijden, maar merkte niet of te laat dat vanuit de richtig Oudenaarde een auto kwam. De chauffeur van die wagen kon de overstekende Nederlander niet meer ontwijken.

Verkeer over één rijstrook

Bij de botsing raakte de passagierster in de aanrijdende auto lichtgewond. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een team van de brandweer Vlaamse Ardennen is ter plaatse om de brokstukken van de betrokken auto’s op te ruimen. Het verkeer in de richting Ronse moet tijdelijk over één rijstrook.