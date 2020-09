Pascal Jouret (KVV Vlaamse Ardennen): “Geen idee wanneer we openingsmatch competitie kunnen inhalen” Hans Fruyt

06 september 2020

14u05 0 Maarkedal KVV Vlaamse Ardennen plaatste zich voor de derde ronde van de Croky Cup, de Beker van België. Zondag trekken de groenhemden naar Bambrugge, kersvers derdenationaler. De openingsmatch van de competitie thuis tegen Grembergen moet worden uitgesteld.

Voor eersteprovincialers zijn de voorrondes van de Beker van België in normale tijden interessante oefenduels. De tweede golf van de coronapandemie noopte tot een verschuiving van die voorrondewedstrijden. Waardoor de Croky Cup in het vaarwater van de reguliere competitie komt. Zaterdagnamiddag won KVVV Ardennen met een veredelde invallersploeg met 5-1 van Wezel Sport, een Antwerpse eersteprovincialer. Voor het eerst in de clubgeschiedenis haalt het team van trainer Pascal Jouret de derde ronde. Zondag bekert Ardennen uit bij RC Bambrugge.

“Nadat wij uit bij de Waalse tweedeprovincialer Vacresse de eerste ronde van de Beker van België overleefden hadden we contact met Wezel”, verduidelijkt Jouret. “De club liet weten niet met hun sterkste elftal naar Etikhove af te zakken. Omdat zij, net als wij, geen zin hadden in een verplaatsing naar Virton. In de veronderstelling dat de Luxemburgers in de tweede ronde zouden winnen van Bambrugge. Intussen gaf Virton forfait. Wij gingen vorige maandag op zoek naar een oefenmatch tegen een goeie opponent en kwamen uit bij SV Anzegem, een ploeg die zopas naar derde nationale klom. Vandaar dat we tegen Wezel slechts enkele spelers uit de A-kern lieten opdraven. Ik was aanwezig, maar liet de coaching over aan beloftentrainer Bram Ysebaert. Na de rust gingen we gemakkelijk over Wezel en werd het zelfs nog 5-1.”

Geen verlichting

Wat betekent dat Ardennen verder bekert bij Bambrugge, vorig seizoen vice-kampioen in de Oost-Vlaamse eerste provinciale. In derde nationale wordt de competitie pas in het weekeind van 19 en 20 september op gang gebracht. In eerste provinciale begint de reguliere competitie komend weekeinde. De partij tussen Ardennen en Grembergen wordt naar een latere datum verschoven. “Geen idee wanneer we kunnen spelen”, beweert Jouret. “Midweek bij ons wordt moeilijk want wij hebben geen verlichting. Ik vrees dat we naar een ander terrein zullen moeten uitwijken.”

Wat voor Ardennen niet noodzakelijk een aderlating is want vorig seizoen stelde de club vooral buitenshuis het behoud in eerste provinciale veilig.