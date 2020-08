Pareltjes ontdekken in Maarkedal: gemeente lanceert wandel- en fietstochten Lieke D'hondt

14 augustus 2020

10u55 1 Maarkedal De zomervakantie is bijna voorbij, maar in de gemeente Maarkedal heeft de dienst Vrije Tijd nog enkele leuke initiatieven uitgewerkt die iedereen in zijn of haar eigen bubbel kan beleven.

Een van die initiatieven is een fotozoektocht van 5,8 kilometer in Louise-Marie. “De deelnemers krijgen tien details van foto’s te zien en moeten de juiste straat aan de juiste foto linken”, legt schepen van Toerisme Isabel Van Quickelberghe (N-VA) uit. Vanaf september zullen de juiste oplossingen te vinden zijn op de Facebookpagina van de gemeente.

Binnenkort zal de gemeente ook een creatieve fietstocht en een verrassingswandeling lanceren in twee andere deelgemeentes. “Daarmee willen we de puurheid en schoonheid van onze gemeente in de kijker zetten. Voor sommige inwoners heeft onze gemeente geheimen meer, voor anderen zijn er nog heel wat onbekende, verborgen parels te ontdekken”, motiveert de schepen de initiatieven. “We roepen iedereen op om Maarkedal te beleven en herbeleven.” Wie onderweg foto’s neemt, kan die delen op sociale media met de hashtags #maarkedalmoetjebeleven en #maarkedalzomert.

Meer info vind je hier.