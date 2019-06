Overwegen aan Mussestraat, Terbeke en Maalzaakstraat gaan maand dicht Lieke D'hondt

05 juni 2019

16u13 0 Maarkedal De spoorwegoverwegen aan Terbeke, de Mussestraat en de Maalzaakstraat in Maarkedal gaan vanaf 11 juni een maand dicht voor onderhoudswerken. Infrabel zal er zowel overdag als ’s nachts vernieuwingswerken uitvoeren.

De spoorwegovergangen zullen afgesloten zijn voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. De gemeente voorziet een omleiding voor Terbeke via de Rubberigtsbank, Donderij en Weitstraat. Wie de Mussestraat moet vermijden kan via de Pontstraat en Stationsberg rijden en voor de Maalzaakstraat loopt het alternatief via de Mariaborrestraat, Rijksweg en Oudenaardeweg. Op vrijdagavond 12 juli zouden de overwegen opnieuw open moeten zijn.