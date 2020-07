Optreden in het Marca en foodtrucks op de dorpspleinen vervangen avondmarkt op 11 juli Lieke D'hondt

08 juli 2020

15u10 2 Maarkedal De ondertussen traditionele 11 juli-markt in Maarkedal kan door de coronacrisis niet doorgaan, maar de gemeente heeft een alternatief programma uitgewerkt. Een concert in het Marca en foodtrucks op de dorpspleinen moeten het mogelijk maken om de Vlaamse feestdag toch te vieren.

De gemeente organiseert in het Marca het optreden ‘Vlaanderen Zingt met Wim Leys & Band’. Er zullen de hele avond uitsluitend Nederlandstalige meezingers te horen zijn, zoals ‘Zeil je voor het eerst’ en ‘Malle Babbe’. Wie van dergelijke liedjes houdt, is welkom in het Marca vanaf 20.30. Wim Leys en de band beginnen eraan om 21 uur. Een ticket reserveren kan via vrijetijd@maarkedal.be en 055/33.46.52. Het optreden is gratis, maar de organisatoren verwachten als tegenprestatie dat de aanwezigen een feestmaal afhalen bij één van de foodtrucks die op 11 juli opgesteld zullen staan op de dorpspleinen in Nukerke, Etikhove, Maarke-Kerkem en Schorisse. Ook wie niet naar het Marca komt, kan tussen 18 en 21 uur bij de foodtrucks eten afhalen en dat thuis in de eigen bubbel opeten, eventueel met de livestream vanuit het Marca op de achtergrond.

“Ik ben tevreden dat we op deze manier toch onze Vlaamse feestdag in ere kunnen houden”, zegt schepen van Feestelijkheden Isabel Van Quickelberghe (N-VA). “We hopen dat we elkaar volgend jaar wel weer kunnen ontmoeten op onze avondmarkt.”