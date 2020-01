Oppositieraadsleden waarschuwden enkele uren voor ongeval in Ommegangstraat nog voor onveilige situatie Lieke D'hondt

13u35 0 Maarkedal Een bestuurder is dinsdagavond met zijn auto tegen één van de betonblokken in de Ommegangstraat gereden. Wellicht zag hij de constructie te laat of helemaal niet. De betonblokken zouden de veiligheid in de straat moeten verhogen, maar doet dat niet. Dat vinden ook de Maarkedalse oppositieraadsleden Simon Van Quickelberghe (CD&V) en Steven Thomas (KoMop Maarkedal). Slechts enkele uren voor het ongeval kaartten zij het probleem aan tijdens de gemeenteraad.

“Ik stel mij vragen over de ligging van de betonblokken in de Ommegangstraat”, zegt Simon Van Quickelberghe. “Er zijn er opgesteld vlak voor een bocht en ze liggen ver uit elkaar waardoor het zwaar vervoer niet ontmoedigd wordt om de Ommegangstraat te nemen. Het is een gevaarlijke weg en we hopen dat er niet eerst iets moet gebeuren voor er doeltreffende maatregelen worden genomen.” Ondertussen is het eerste ongeval met de betonblokken een feit, slechts twee dagen nadat ze zijn geplaatst. Een bestuurder raakte gewond en burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) laat de betonblokken verwijderen. “De enige oplossing is volgens ons de overtreders te verbaliseren, maar we vernemen dat de politie te weinig capaciteit heeft om de pv’s te verwerken. Met andere woorden: in de Ommegangstraat op het grondgebied Ronse hou je je maar beter aan de snelheidsbeperking, want daar controleert de politie van Ronse regelmatig. Op Maarkedals grondgebied kan je wel extra gas geven, want daar is er te weinig politie om te controleren. Op die manier halen de maatregelen helemaal niets uit”, zegt Van Quickelberghe.

Burgemeester Joris Nachtergaele is zich bewust van het probleem. “Wij waren voorstander van een soort vrachtwagensluis om het niet-plaatselijk zwaar verkeer uit de Ommegangstraat te halen, maar we zijn niet alleen bevoegd om daarover te beslissen. De maatregelen worden genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer, in overleg met het stadsbestuur van Ronse en het gemeentebestuur van Maarkedal. We hebben ons uiteindelijk moeten neerleggen bij de voorgestelde maatregelen die ondertussen zijn uitgevoerd.”

Knip Kafhoek

Oppositieraadslid Steven Thomas (KoMop Maarkedal) maakt zich ook ernstige zorgen over de knip ter hoogte van de Kafhoek. “De situatie is door de knip alleen maar gevaarlijker geworden. Onder andere bestelwagens kunnen op het kruispunt Ommegangstraat en Nitterveldstraat niet in één beweging indraaien. Dat veroorzaakt onveilige situaties, dus het zou beter zijn als de betonblokken op de Kafhoek verdwijnen.” Het wegnemen van de knip is momenteel nog niet aan de orde. Maarkedal laat wel tellingen uitvoeren om na te gaan of de knip verschoven moet worden om de Geerstraat te vrijwaren. “Maar het is een situatie die we constant zullen moeten monitoren en bijsturen”, besluit Nachtergaele.