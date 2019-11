Onze-Lieve-Vrouwekapel in Maarke-Kerkem staat te verkommeren: “Het gaat er elke dag slechter mee, maar niemand doet er iets aan” Lieke D'hondt

27 november 2019

14u27 0 Maarkedal “De staat van de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Maarke-Kerkem verslechtert elke dag, maar niemand wil ze restaureren”, zegt Rudy Van den Eeckhout. De bezorgde buurtbewoner roept op om snel een oplossing te vinden voor de kapel.

“De kapel is wellicht gebouwd in de eerste helft van de 19e eeuw en staat op de erfgoedlijst, maar het gaat er elke dag slechter mee”, vertelt Rudy. “De wegenwerken aan de N457 doen er zeker geen goed aan, dus ik ijver er samen met enkele buurtbewoners voor om de kapel te restaureren, anders vrees ik dat ze op een dag weg zal zijn.”

Alleen is de vraag wie de restauratie op zich moet nemen. De kapel is in private handen, dus kijkt de gemeente naar de eigenaar. “Als gemeente kunnen we eigenlijk niets doen omdat de kapel volledig in private eigendom is”, zegt schepen Ann De Tollenaere (Open Vld). “We hebben de eigenaar wel inlichtingen gegeven over de subsidies die hij kan aanvragen. Omdat de kapel enkel is opgenomen in de erfgoedlijst en niet geklasseerd is, kunnen we verder niets doen. Dat is heel jammer, want de kapel is inderdaad de toegangspoort naar Maarke-Kerkem. Ik herinner me dat het vroeger een hele mooie kapel was, maar daar is nu niet veel meer van te zien.”

Gerechtelijke stappen

Dat de kapel staat te verkommeren, kan Rudy niet begrijpen. “De kapel staat net aan het begin van het dorp, langs een drukke straat waar ook veel fietsers en voetgangers passeren. Het eerste wat ze zien is een gebouw dat in een slechte staat verkeert. Dat is zonde. Bovendien is het gevaarlijk: wat als spelende kinderen er in kruipen of er brokstukken op een fietser vallen? Ik heb navraag gedaan en het zou maar 800 euro kosten om de belangrijkste renovatiewerken uit te voeren. De pastoor heeft zelfs al voorgesteld om een omhaling te doen om zo de herstelling te financieren, maar nog weigert de eigenaar er iets aan te doen. Als dat zo blijft en niemand zich engageert, zullen we gerechtelijke stappen moeten ondernemen. Anders is de kapel verloren en dat zou zonde zijn: vlakbij is een rusthuis en de bewoners zouden graag naar hier komen om te bidden. Dat kan al niet meer in de kerk van Maarke-Kerkem, want die is omgebouwd tot gemeenschapscentrum. Het is dus belangrijk dat de kapel blijft.”

De eigenaar van de kapel was niet bereikbaar voor commentaar.