Ontginningsbedrijf OB&D mag geen extra gronden storten op voormalige Bohez-site in Louise-Marie Lieke D'hondt

04 december 2019

16u23 0 Maarkedal Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft het beroep afgewezen van ontginningsbedrijf OB&D om het stort aan Louise-Marie uit te breiden en er verontreinigde, niet-gevaarlijke gronden en baggerspecie op te slaan. “Een belangrijke veldslag die we winnen.”

De discussie over het stort aan Louise-Marie op de grens tussen Ronse en Maarkedal sleept al jaren aan. Ontginningsbedrijf OB&D heeft er een al een afgewerkte stortplaats, maar wil nu ook verontreinigde, niet-gevaarlijke gronden en baggerspecie opslaan. Het bedrijf kreeg al verschillende keren een vergunning om gronden te storten, maar die werd telkens ingetrokken. De provincie weigerde in april 2019 nog een uitbreiding van het stort op de voormalige Bohez-site, waarna OB&D beroep aantekende. Vlaams minister Demir verklaart dat beroep nu ongegrond. “De aangevraagde activiteit is in strijd met de verleende stedenbouwkundige vergunning van 2007, omdat het gaat om ander stortafval”, zegt minister Demir. “De aanvrager moet bovendien het natuurontwikkelingsplan uit 2007 mogelijk maken, zijnde de aanplant van een bos op het afgewerkt gebied. Omdat het stortvak overlapt met de zones die dienen voor natuurontwikkeling, is de aanvraag niet vergunbaar. Van een aanvraag om het natuurontwikkelingsplan te herzien is momenteel geen sprake.”

“Rust laten weerkeren”

De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA) is tevreden met de beslissing. “Het is opnieuw een belangrijke veldslag die we gewonnen hebben. Na de provincie oordeelt nu ook minister Demir dat het stort niet thuishoort in Louise-Marie. Ik reken nu op het gezond verstand en hoop dat de rust opnieuw mag weerkeren.” Ook de N-VA-afdeling in Ronse is blij. “Voor Ronse, Maarkedal en de inwoners was het stort in Louise-Marie van meet af aan onaanvaardbaar”, zegt David Vandekerkhove. “Samen met het Comité voor een Leefbaar Louise-Marie stonden we op de barricade. Dat minister Demir de vergunning nu weigert, is een overwinning voor iedereen die zich hiervoor heeft ingezet.”

De bedrijfsleider van OB&D Baudewijn Vancoillie reageert enkel kort op het nieuws. “We gaan de beslissing van de minister eerst lezen en we beraden ons dan over eventuele verdere stappen”, klinkt het.