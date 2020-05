Ontbijtpakketten voor medewerkers WZC Ter Gauwen: “Een moment van puur genieten en de moed geven om verder te gaan” Lieke D'hondt

03 mei 2020

14u30 0 Maarkedal De medewerkers van woonzorgcentrum Ter Gauwen in Etikhove (Maarkedal) kregen zondagochtend een luxe-ontbijt aan huis bezorgd. Directrice Greta Besard, stafmedewerker Vanessa Deconninck en keukenverantwoordelijke Christine Verhellen sprongen al vroeg uit de veren om de pakketjes klaar te maken en te leveren.

“Op dit moment hebben wij nog geen zieke bewoners of medewerkers, maar de extra maatregelen en de emotionele druk vergen heel wat van iedereen op de werkvloer”, vertelt Vanessa Deconninck. “Met dit ontbijtpakket willen we hen een moment van puur genieten aanbieden, zonder zorgen, en hen moed geven om door te gaan.” Om de ontbijtmanden te vullen, gingen de initiatiefnemers te rade bij lokale handelaars. “We stonden versteld van de reacties. Dankzij het warme hart van al deze handelaars konden we een heel mooi, lokaal en artisanaal luxe-ontbijt samenstellen”, vertelt Deconninck. “Het werd een heel uitgebreid aanbod met diverse koeken van bakkerij Vermeire, bakker Wim en bakkerij Deriemaeker-Desmet, vleesbeleg van ‘t Culinairke en Keurslagerij Kris, een fruitsapje van drankenhandel Niemegeerts, een appel van ‘t Groen(te)blaadje, artisanale yoghurt en kaas van Ferme du Paillart, een eitje van eierhandel Demerlier, een artisanale melocake van Au Chateau Chocolat en zelfgemaakte confituur en granola. De Riemaecker Printing leukte het pakket op met een mooi koelkastkaartje en voor de kindjes zorgde Botteldoorn Graphics voor inkleurbare postkaartjes en bakkerij Vermeire voor potloodjes. Thienpont Wine zorgde voor de upgrade naar een echt luxepakket met een fles lekkere cava.”