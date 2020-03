Ondernemers bundelen krachten om gezonde voeding te maken in coronatijden: “Goede weerstand opbouwen is belangrijk” Lieke D'hondt

19 maart 2020

09u18 0 Maarkedal Verschillende ondernemers slaan in Maarkedal de handen in elkaar om gezonde en veilige voeding te maken voor streekgenoten. De initiatiefnemers willen zo een extreem korte keten op poten zetten en gerechten aanbieden die de weerstand van hun klanten kunnen versterken.

Paul-Henri Cuvelier van restaurant Paul de Pierre, Katrien Dobbelaere en Nelis Schiettecatte van bioboerderij in omschakeling De Zaailing, het slachthuis van Steven Vander Stichelen en het landbouwbedrijf van Xavier Martens en Caren Devenyns bundelen de krachten om een veilig, gezond en toegankelijk traiteurconcept uit te werken. In de keuken van Paul de Pierre zullen toegankelijke gerechten bereid worden. “We hebben beslist om de gastronomische keuken van Paul de Pierre even stil te leggen, zodat wij met ‘Plat du Jour’ klassieke, gezonde en toegankelijke gerechten kunnen brengen aan aantrekkelijke prijzen. De gerechten zullen makkelijk op te warmen zijn en kunnen hier opgehaald of thuis geleverd worden”, legt Paul-Henri Cuvelier uit.

Weerstand opbouwen

Met het initiatief willen de ondernemers hun streekgenoten helpen om de coronacrisis door te komen. “Om samen deze epidemie te kunnen bestrijden, is het allerbelangrijkste om een goede weerstand op te bouwen. Dat kan enkel als je gezond eet. Daarom werken we samen met lokale producenten die aan biologisch verantwoorde landbouw doen. Onze gerechten zijn zo gezond en vitaminerijk mogelijk en opgesteld in samenwerking met een diëtist om het immuunsysteem te versterken. Daarom zijn alle dagschotels vrij van gluten en lactose. We gebruiken ook minstens drie groenten per gerecht”, verduidelijkt Cuvelier.

Veilig

“We hanteren strenge regels naar veiligheid en hygiëne toe, zowel voor ons eigen personeel als voor onze klanten”, gaat Cuvelier verder. “We vermijden contact met klanten en structureel is alles zo opgebouwd dat er overal een veilige afstand wordt bewaard. We gebruiken ook ontsmettingsmiddelen, om toch maar zeker te zijn. Dit geldt niet enkel voor het personeel, ook voor de leveranciers en de klanten. De toegang tot onze zaak kan ook pas na een screening van de temperatuur en verplicht ontsmetten van de handen. We vragen iedereen ook om uitsluitend met de kaart te betalen.”

Bestellen kan via de website www.pauldepierre.com.