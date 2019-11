Onderbossenaarstraat twee dagen dicht voor werken Lieke D'hondt

10u43 0 Maarkedal De Onderbossenaarstraat in Etikhove (Maarkedal) blijft op 18 en 19 november dicht.

De straat gaat dicht voor werken aan het voetpad. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk en ook het woonzorgcentrum blijft bereikbaar via de Bossenaarstraat en de Onderbossenaarstraat. Voor het overige verkeer loopt de omleiding via de Bossenaarstraat, Fortstraat, Taaienberg, Boitsbank en Nederholbeekstraat.