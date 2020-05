Onderbossenaarstraat en Puttene dicht wegens werken Lieke D'hondt

07 mei 2020

15u55 4 Maarkedal De Onderbossenaarstraat en Puttene in Maarkedal gaan van 11 mei tot en met 12 juni dicht wegens werken.

Het verkeer dat van de Nederholbeekstraat komt, zal moeten omrijden via Boitsbank, de Taaienberg en de Bossenaarstraat. In de andere richting rij je om via de Bossenaarstraat, Fortstraat en Boitsbank.