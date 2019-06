Nog maar pas beschermd als monument, maar eeuwenoude linde overleeft storm niet Lieke D'hondt

08 juni 2019

11u55 0 Maarkedal Sinds halfweg de 19de eeuw doorstond de linde in Nukerke alle weersomstandigheden, maar de storm in de nacht van vrijdag op zaterdag was er te veel aan. De etageboom kreeg een half jaar geleden nog een beschermd statuut als monument. “Elke inwoner van Nukerke kende deze linde.”

Op de kruising tussen enkele wandelpaden aan de Oude Heerweg, de Ponstraat en Lindeke in Nukerke (Maarkedal) stond twee eeuwen lang een linde. De boom was zodanig gesnoeid dat hij uit verschillende etages bestond. Dat is een zeldzaam gebruik: in Vlaanderen staan er slechts vijf dergelijke bomen. Na de storm van vannacht blijven er nog vier over.

Opruimen en nadenken

De boom in Nukerke was een echte ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. “Elke inwoner van Nukerke kende deze linde”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Het was de ideale plek om af te spreken en veel verliefde koppeltjes kwamen naar de boom om op een bankje te zitten. Het doet pijn om te zien dat de boom de storm niet heeft overleefd. Omdat hij deels op het veld van een landbouwer is gevallen, gaan we dat eerst opruimen. Daarna gaan we rustig bekijken wat we met de rest van de boom gaan doen. Omdat het zo’n bijzondere boom was, willen we hem niet zomaar weghalen. Misschien kunnen we nog een deel van de stam redden, of kunnen we een nieuwe boom planten. Andere ideeën zijn welkom, zodat de ontmoetingsplek niet verloren zal gaan.”