Nieuwjaarsreceptie verhuist van Etikhoveplein naar het Marca Lieke D'hondt

18 december 2019

14u29 8 Maarkedal De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Maarkedal verhuist na twintig jaar van het Etikhoveplein naar het Marca in Maarke. “Het zou zonde zijn om zo’n mooie locatie als het Marca niet te gebruiken.”

Het was jarenlang traditie dat de Maarkedallers op 1 januari verzamelden op het Etikhoveplein voor een nieuwjaarsreceptie. “Maar aan dat tijdperk komt nu een einde”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Als je zo’n mooie locatie als het Marca hebt, zou het zonde zijn om het niet te gebruiken. Het is bovendien een pragmatische oplossing, want in het Marca is alles aanwezig wat we nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een geluidsinstallatie.”

De Koninklijke Fanfare De Bijenkorf fleurt de receptie op met een aperitiefconcert. Daarna geven de Smartkramers er een lap op met covers van onder meer Marva, Paul Severs, Will Tura en Willy Sommers. Maarkedallers zijn, met fluitglas, welkom vanaf 11.30 uur.