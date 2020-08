Nieuw sportpark op Kortekeer heeft gevolgen voor hondenschool: “Voor hen hebben we locatie in Schorisse op het oog” Frank Eeckhout Lieke D'Hondt

27 augustus 2020

18u11 0 Maarkedal Er komt een nieuw sportpark op de Kortekeer in Maarkedal. “In de plannen voorzien we twee kunstgrasvelden, een kantine, tribune en enkele padelterreinen. De komst van een tweede voetbalveld heeft wel gevolgen voor de hondenschool. We laten de hondenschool echter niet in de kou staan. Voor hen hebben we een locatie in Schorisse op het oog", zegt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld).

Met KSV Maarkedal en KVV Vlaamse Ardennen telt Maarkedal twee voetbalploegen. Derdeprovincialer KSV speelt op de Kortekeer, eersteprovincialer KVV speelt zijn thuiswedstrijden op twee locaties: het eerste elftal in Hollebeek, de jeugd in de Tenhoutestraat. Omdat die laatste twee locaties zonevreemd liggen, werkt de gemeente aan een sportpark op de Kortekeer waar beide ploegen dan hun thuiswedstrijden kunnen spelen. Die plannen liggen echter gevoelig bij KSV Maarkedal dat zijn vertrouwde locatie plots zal moeten delen met hun rivaal. De club trok zich zelfs terug uit de werkgroep die zich inzet om een oplossing te vinden voor het voetbaldossier in Maarkedal. “Dat KSV niet meer in de werkgroep zit, verandert niets aan onze plannen. Als wij beslissen dat KVV Vlaamse Ardennen ook naar de Kortekeer verhuist, dan kunnen zij daar niets aan veranderen", liet schepen Filip Meirhaeghe vier maanden geleden nog optekenen.

Geen fusie

De gemeente zette door en stelde de plannen deze week voor op de gemeenteraad. Ook de buurtbewoners kregen de plannen ondertussen al te zien en mochten hun opmerkingen geven. “We leggen de clubs geen fusie op maar we laten ze wel samen gebruik maken van de nieuwe accommodaties. Al meer dan 20 jaar wordt er voetbal gespeeld op drie verschillende locaties in Maarkedal. Twee locaties zijn zonevreemd en liggen in landbouwgebied. Door een nieuw sportpark te bouwen, kunnen we gronden teruggeven aan de landbouw. We hebben ondertussen al de financiële haalbaarheid en de inplanting bekeken en dat ziet er goed uit. Nu is het de beurt aan het ruimtelijk aspect en moeten we nagaan welke aanvragen er ingediend moeten worden. Het zal dus minstens nog 2 jaar duren voor het nieuwe sportpark er ook effectief is", zegt schepen Filip Meirhaeghe.

2.3 miljoen euro

In het sportpark zullen meer sporten beoefend worden dan alleen maar voetbal. “Wandelen, fietsen, lopen, minivoetballen, padellen, padbollen, spinning, frisbee: het sportpark staat voor al deze sporten open. Speciale aandacht gaat uit naar de toegankelijkheid van de site. Het is een inclusief sportpark waar iedereen makkelijk toegang moet tot hebben. Verder voorzien we een parking voor meer dan 100 wagens, elektrische oplaadpunten en een fietsenstalling. De kosten worden geraamd op ruim 2.3 miljoen euro waarvan de gemeente 750.000 euro voor haar rekening neemt.”

Ondanks de beloftes maken we ons wel een beetje zorgen. We weten immers niet hoe onze 140 actieve leden tegen verhuis kijken Ilse Van Nieuwenhove, voorzitter hondenschool

Hondenschool

De komst van het sportpark heeft wel gevolgen voor Hondenschool Vlaamse Ardennen. Het stuk grond waar de hondenschool gevestigd is, wordt immers ingenomen door het sportpark.

“Ook met hen hebben we deze week samengezeten. Wij bieden hen een alternatief stuk grond aan in Schorisse", geeft de schepen nog mee. Voorzitter Ilse Van Nieuwenhove bevestigt de belofte van de sportschepen. “Het ziet er inderdaad naar uit dat we moeten verhuizen. De hondenschool werd in 1998 opgericht en sinds 2006 zijn we op de Kortekeer, naast het voetbalveld, gevestigd. De inrichting van het terrein en de bouw van de kantine hebben we volledig zelf gefinancierd. Ondanks de beloftes maken we ons wel een beetje zorgen. We weten immers niet hoe onze 140 actieve leden tegen verhuis kijken. We willen hen zo snel mogelijk op de hoogte brengen om hen gerust te stellen", zegt Ilse Van Nieuwenhove.