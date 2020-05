Nicolas De Bruyne keert terug naar KVV Vlaamse Ardennen en staat deel van loon af aan Kom op tegen Kanker

Hans Fruyt

28 mei 2020

20u20 22 Maarkedal Als een ster. Zo kondigde eersteprovincialer KVV Vlaamse Ardennen in een filmpje op de sociale media de terugkeer van Nicolas De Bruyne aan. Volgend seizoen speelt hij niet met nummer 10 op de rug, maar 97. Als eerbetoon aan Als een ster. Zo kondigde eersteprovincialer KVV Vlaamse Ardennen in een filmpje op de sociale media de terugkeer van Nicolas De Bruyne aan. Volgend seizoen speelt hij niet met nummer 10 op de rug, maar 97. Als eerbetoon aan Yannis Ghistelinck , sedert eind mei 2019 een KVVVA-sterretje aan de hemel.

De 31-jarige aanvaller Nicolas De Bruyne heeft een verleden bij groen-wit, scoorde in het promotieseizoen 2015-16 dertig keer, maar kon die lijn in eerste provinciale slechts gedeeltelijk doortrekken. Door letsels, door werk. Zodat hij aan het einde van het seizoen 2018-19 via een achterpoortje de club verliet.

“Het voorbije seizoen speelde ik bij de Antwerpse vierdeprovincialer Nieuwmoer”, verduidelijkt De Bruyne. “Een toffe club, maar ik heb niet veel meegedaan. Intussen zit er structuur in mijn leven. The Backyard, mijn eetcafé in Ronse, draaide voor de coronacrisis goed. Ik hoefde mij niet veel meer aan te trekken. Mijn softwarebusiness is weer mijn hoofdbezigheid.”

Bij elke thuismatch liep Yannis Ghistelinck voor de aftrap met mij het veld op. Nummer 97 is binnen de club een symbool geworden, dus zal ik dat nummer dragen Nicolas De Bruyne

Wat betekent dat De Bruyne, die tijdens het seizoen 18-19 heel weinig kon trainen, minder oefenstonden zal moeten missen. Tot groot jolijt van trainer Pascal Jouret die het twee jaar geleden lastig had met de wispelturigheid van zijn linksvoetige aanvaller.

Het klikt weer

“De ene week ben ik in Ronse, de andere week in Loenhout, ook daar zit nu regelmaat in”, gaat De Bruyne verder. “Jawel, de voorbije weken had ik enkele keren contact met trainer Jouret. Het klikt opnieuw. Voorzitter Luc Ysebaert werkte een visie op lange termijn uit. Ook dat spreekt mij aan.”

Vandaar dat De Bruyne een overeenkomst van drie seizoenen tekende. De komende competitie moeten tegenstanders rugnummer 97 in de gaten houden. “Het nummer van Yannis Ghistelinck, de jeugdspeler van KVV Vlaamse Ardennen die vorig jaar als dertienjarige de strijd tegen kanker verloor”, vertelt De Bruyne. “Bij elke thuismatch liep Yannis voor de aftrap met mij het veld op. Ik nam contact met zijn papa Amaury. Nummer 97 is binnen de club een symbool geworden. Amaury was onmiddellijk enthousiast. Dus zal ik nummer 97 dragen. Ook omdat in mijn naaste familie heel wat mensen met kanker geconfronteerd werden. Mijn mama onderging een preventieve behandeling tegen borstkanker. Een tante en een oom verloren de strijd al. De komende drie jaar ga ik een deel van mijn verdiensten bij Ardennen afstaan aan Kom op tegen Kanker.”