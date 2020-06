Net opgerichte MiMa pakt uit met prijzentombola voor wie lokaal winkelt Lieke D'hondt

13 juni 2020

15u05 0 Maarkedal De nieuwe Maarkedalse middenstandsvereniging MiMa pakt nog tot 12 juli uit met een zomeractie. Consumenten die bij de lokale handelaars voldoende stempels verzamelen op hun stempelkaart, maken kans op M-bonnen met verschillende waardes.

MiMa wil de lokale middenstand in Maarkedal en de consumenten dichter bij elkaar brengen om de plaatselijke economie te ondersteunen. De eerste grote actie van de organisatie is een prijzentombola. “Consumenten krijgen in de 21 deelnemende handelaars per aankoop een stempel op hun stempelkaart”, legt Dirk De Rouck uit. “Wie tien stempels heeft verzameld bij minstens drie verschillende handelaars, kan deelnemen aan de prijzentombola. De totale prijzenpot bedraagt ondertussen 1.050 euro, die we verdelen onder drie hoofdprijzen: bonnen ter waarde van 175 euro. We geven ook 21 keer bonnen van 25 euro weg. De bonnen kunnen vervolgens ingewisseld worden bij de deelnemende handelaars.” MiMa zal de lijst met winnaars op 14 augustus bekendmaken.